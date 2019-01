De esta forma, perdiendo ingresos y sin crédito, el consumo interno continuará su derrotero. Por el lado de la tracción externa a partir de un fuerte crecimiento de las exportaciones no se vislumbra una salida tampoco. Se trata de una variable de muy poco peso en la demanda agregada de nuestra economía, que no ha resultada impulsada de manera significativa ni siquiera tras la fuerte devaluación del año pasado, y no se vislumbra ninguna política adicional de estímulo a las mismas.