Esta situación expresa una tensión entre feminismo y misoginia en la cultura popular contemporánea, según Sarah Banet-Weiser, profesora de medios y comunicación en la London School of Economics and Political Science. "El feminismo popular es activo en la configuración de la cultura. Sin embargo… la misoginia popular es reactiva. Debemos entender y teorizar el feminismo popular y la misoginia popular en relación entre sí, no como elementos separados o discretos".