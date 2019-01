No obstante, este axioma estratégico que resulta claro en su enunciación, no lo es tanto en la práctica, dado que no es nada sencillo imponer un tema dominante de campaña. Más aún si se tiene en cuenta que sobre este plan estratégico pre-elaborado por cada candidato y su campaña van a intervenir otros múltiples actores, todos ellos con sus propias estrategias, en un contexto en el que permanentemente aparecerán circunstancias y elementos no previstos que podrían potencialmente alterar los escenarios trazados de antemano.