En otras palabras, para la gobernadora no se trataría sólo de asegurar su territorio. Su batalla aparece atada como desde el inicio a la pelea más amplia del oficialismo. Al revés, los jefes provinciales del PJ se muestran más sueltos de compromisos. En rigor, hasta por ingredientes generacionales, varios de ellos tienen planes a más largo plazo. Y unos cuantos están embarcados en el armado de un peronismo federal que aún debe definir candidato nacional y que no se ajusta a los deseos de la ex presidente.