Tzvetan Todorov, en El espíritu de la Ilustración, entiende que el laicismo no es sencillamente la ausencia de religión en el Estado, sino un orden en el cual todo puede ser criticado porque no hay nada que oficialmente sea sagrado. Lo sagrado es, en verdad, plural, en la medida en que cada uno sacraliza determinados valores, pero esa pluralidad no puede sustraerse del conflicto en virtud de que no todos sacralizan lo mismo, debiendo cada quien aprender a vivir y convivir con aquel que quizás no piense como uno y, todavía más, con quien mantiene ciertas opiniones que pueden ofender las propias. ¿Hay un Estado laico allí donde las furibundas críticas de Baby son penalizadas? ¿O más bien no hay un Estado que sacralizó no una religión convencional sino una ideología?