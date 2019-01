En segundo lugar, no todo es abuso. No es lo mismo un chico que le insistió a una compañera más de la cuenta para salir que el que le dijo una grosería, le tocó la cola o la obligó a mantener una relación sexual sin consentimiento. Hay que distinguir conductas molestas, acoso y abuso. Hay conductas que están mal pero no entran en esas categorías. Acoso es hostigar o perturbar a una persona a través de conductas con connotación sexual. El abuso sexual (tipificado en el Código Penal) es un paso más y tiene distintos grados, por lo general implica contacto físico sin consentimiento, desde el tocamiento hasta la violación. Es importante medir la gravedad de cada situación particular y no meter todas estas conductas en la misma bolsa.