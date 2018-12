El piso se mueve y no se encuentra la salida para el escape. Más allá de la recesión, la pobreza que no cesa y las fábricas paradas, la relación finanzas-economía real muestra heridas serias. A lo largo del año que termina el peso se devaluó un 51% frente al dólar. Para los expertos hay otra forma de encarar el fenómeno y es que el dólar trepó un 105% en el año. Es un fenómeno que no se ha dado en otros países latinoamericanos, que padecen las mismas peripecias de comercio exterior y tienen que hacer frente a la quietud económica interna.