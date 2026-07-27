La presunta citación judicial que pondría a Masad Altamimi en riesgo de abandono en La Casa de los Famosos México (RS)

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El influencer Masad Altamimi enfrenta la posibilidad de abandonar La Casa de los Famosos México 2026 apenas horas después del estreno el domingo 26 de julio, debido a una presunta citación judicial programada para finales de este mes.

El “periodista” Gabo Cuevas informó en el programa Fórmula espectacular que Altamimi tendría que acudir ante las autoridades el 30 de julio, lo que pondría en entredicho su permanencia en el reality. El motivo central es el proceso legal derivado de acusaciones de violencia familiar y psicológica hechas por sus exparejas Melissa Navarro y Alejandra Tijerina, quienes han solicitado medidas de protección en su contra.

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Acusaciones de violencia y medidas de protección: el origen del conflicto

Masad Altamimi, creador de contenido originario de Arabia Saudita, ha sido señalado por presunta agresión física, psicológica y económica por parte de Navarro y Tijerina. Ambas exnovias han declarado públicamente que sufrieron maltrato durante sus relaciones y han solicitado órdenes de restricción. En 2024, Melissa Navarro habría tramitado la primera medida legal, mientras que recientemente Alejandra Tijerina obtuvo medidas de protección para evitar ser mencionada por el tiktoker.

Según el periodista Gabo Cuevas, Altamimi enfrenta al menos cuatro carpetas de investigación por los mismos delitos, lo que ha generado preocupación entre la producción del programa. Cuevas dijo: “Hay una tensión muy fuerte por el tema de Massad. Ahorita tiene una orden de restricción, pero el 30 de este mes de julio tiene una citación. La producción está tensa porque ya está confirmado… Rosa María Noguerón está luchando para que él entre porque cree en él, pero la gente de Endemol está diciendo: ‘Se nos viene algo raro’”.

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Acusaciones de violencia y medidas de protección: el origen del conflicto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgo de abandono: citación judicial y reacción de la producción

La información difundida por Cuevas señala que Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, se encuentra bajo presión debido a la incertidumbre sobre la situación legal de Altamimi. Aunque la productora ha defendido la participación del influencer, personal de Endemol —empresa responsable del formato— advierte sobre las posibles complicaciones si la citación judicial se confirma.

La citación, prevista para el 30 de julio, implicaría que Altamimi debería salir temporal o definitivamente del programa para cumplir con la autoridad. Esto abriría la puerta a una deserción forzada apenas días después del inicio de la cuarta temporada. El caso ha polarizado a la audiencia: algunos usuarios en redes sociales consideran que Altamimi es víctima de una campaña de desprestigio, mientras que otros critican la decisión de incluirlo en el elenco a pesar de los señalamientos.

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Procesos legales previos y antecedentes mediáticos

Los antecedentes de Masad Altamimi en materia legal no son nuevos. En años recientes, la influencer Melissa Navarro denunció públicamente al creador de contenido por presunto maltrato físico y psicológico, situación que derivó en la solicitud de una orden de restricción. Posteriormente, Alejandra Tijerina también obtuvo medidas de protección, argumentando violencia mediática y psicológica.

El el comunicador reveló en Fórmula espectacular que, de acuerdo con información de la producción, existen al menos cuatro carpetas de investigación abiertas en contra de Altamimi por delitos relacionados con violencia familiar y maltrato. La tensión se incrementó en las horas previas al estreno del reality, ante el temor de que la citación judicial pudiera materializarse y obligar su salida del programa.

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Procesos legales previos y antecedentes mediáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participación en ‘La Casa de los Famosos México 2026’ bajo incertidumbre

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inició este 26 de julio con polémica por la presencia de Masad Altamimi. La confirmación de su ingreso llegó en medio de versiones encontradas sobre su situación judicial. Mientras la productora Rosa María Noguerón apuesta por su participación, la empresa Endemol evalúa los riesgos de mantenerlo en el show si debe comparecer ante la autoridad.

La audiencia continúa dividida entre quienes apoyan al influencer y quienes exigen su salida por considerar que las acusaciones en su contra son motivo suficiente para excluirlo del reality. Altamimi ha negado los señalamientos y ha declarado estar dispuesto a defenderse tanto en medios como en los tribunales.

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