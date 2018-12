"Calladita te ves más bonita" me dijeron una vez, un refrán muy usado en Latinoamérica. Mostrarme apegada a conductas desafiantes o rebelde a la injusticia que provoca el desinterés del otro me hizo ver menos inteligente, según me dijeron. Sin duda, la primera condena que sufre una como víctima es el silencio. Se trata de no contar, no quejarte, no denunciar, dejar pasar y que pase rápido.