Y hay más. Esa vez estaba tan feliz. Tenía 23 años e iba hacer algo que nunca me había imaginado posible: ¡vería a los Rolling Stones en vivo! ¡Increíble! Y así, una noche que prometía ser mágica se convirtió en la noche en que más me tocaron el culo en mi vida. No se trató de un descontrolado encuentro sexual. No, no. De hecho, ni siquiera fui capaz de confesárselo a mi acompañante al concierto porque me moría de vergüenza. ¿Cómo iba a arruinar el disfrute del voodoo lounge jaggeriano?…