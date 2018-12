El primero de ellos tiene que ver con el tipo de verdad que buscan (como si la verdad fuese un objeto externo, escondido, ajeno a nuestra forma de pensar). Aclaró De Roux que la comisión no se ocupará de la verdad jurídica, porque para ella está la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), es decir, de aquellos hechos puntuales que responden a las preguntas por el qué, quién, cuándo, dónde. Eso nos indicaría que la comisión, para no repetir a la JEP, iría al fondo no ya de un asesinato, un secuestro, una masacre, sino al conjunto, a la realidad total del fenómeno, a las causas subyacentes, a la cuestión social, a las estructuras socioeconómicas, etcétera. Ello quiere decir, al enfoque académico que parte de unas hipótesis que se ponen a prueba en el proceso de investigación dando lugar a un texto conclusivo o concluyente.