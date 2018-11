El abolicionismo ha prendido con fuerza en Argentina a través de la influencia principal del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. Muchos juristas de renombre dan fe que lleva más de treinta años instalado en la enseñanza del derecho y también en los Consejos de la Magistratura, al punto que recitar las ideas abolicionistas es en algunos lugares condición sine qua non para obtención de títulos y puestos. Algunos de los magistrados que lo profesan lo hacen de buena fe, pero otros, no. El caso es que, en Argentina, y eso es lo que interesa, prosperan de manera lamentable fiscales abolicionistas que no investigan debidamente y jueces complacientes y liberadores seriales de delincuentes, muchos de los cuales se transforman inmediatamente en reincidentes.