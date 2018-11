Es admisible que el doctor Rosenkratz considere que hay periodistas oportunistas que presionan donde no deben, pero la mayoría de la profesión actúa de buena fe. El presidente de la Corte Suprema no debería generalizar, ni tirarles el fardo a los que no se lo merecen. Cualquiera de nosotros también estaría en condiciones de adjetivar sobre la tarea de los jueces, la falta de adecuación a los tiempos de la modernidad, las lentísimas decisiones y hasta cierta parcialidad política que algunos representantes de la Justicia exhiben. El periodismo ha marcado en algún momento esos aspectos negativos, pero no ha establecido un canon que se aplique a todos los jueces.