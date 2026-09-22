México

Eva María Beristain denuncia intento de detención ilegal por parte de policías en Periférico Sur: SSC ya investiga a los agentes acusados

Eva María Beristain exhibió cómo la policía preventiva intentó obligarla a salir de los carriles centrales de Periférico Sur sin justificación legal

La infección grave y la amenaza de perder la matriz marcaron físicamente a Eva María, quien promueve ahora el apoyo integral y la prevención (IG)
La infección grave y la amenaza de perder la matriz marcaron físicamente a Eva María, quien promueve ahora el apoyo integral y la prevención (IG)
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La comediante y creadora de contenido, Eva María Beristain denunció un intento de extorsión y abuso de autoridad por parte de elementos de la policía preventiva en Periférico Sur de la Ciudad de México, hecho que derivó en una investigación interna por la Secretaría de Seguridad Ciudadana este 21 de septiembre.

El incidente ocurrió la noche del 20 de septiembre, cuando la creadora de contenido salía de las instalaciones de la televisora TV Azteca tras acudir a la transmisión del programa La Granja VIP, en la zona adyacente al centro comercial Artz Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

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De acuerdo con las transmisiones en vivo y declaraciones publicadas por la comunicadora, una patrulla de la Policía Preventiva de la CDMX se le cerró de manera constante en los carriles centrales de la avenida para obligarla a salir hacia la vía lateral sin justificación legal.

La publicación del video en la red social Instagram superó los cien mil “me gusta” en pocas horas, mientras miles de usuarios siguieron en tiempo real la persecución sobre la vía rápida de la capital mexicana.

La persecución en Periférico Sur

Beristain detalló que los uniformados buscaron forzar su detención mediante maniobras de acorralamiento vehicular: “Me querían parar, pero un buen rato estaban así de que por acá se me cerraban, por acá se me cerraban. Me decían: ‘Por acá, por acá’”.

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La afectada encaró a los elementos desde el interior de su automóvil y cuestionó la falta de atribuciones viales de la corporación preventiva: “Y yo les dije: ‘¿Pero cómo lo fundamenta? Usted es preventiva, eso es usurpación de funciones. Usted no me puede sacar de los carriles centrales. O sea, ¿Bajo qué argumento?’”.

Los policías mantuvieron la orden de orillarse sin ofrecer causas específicas en la vía pública: “No hay flagrancia, no hay sospecha, ¿Cómo me lo fundamenta? ‘Salte y te decimos, salte y te decimos. Te tienes que parar’, ya sabes, actitudes super intimidatorias”.

La conductora rechazó incorporarse a los carriles laterales debido a las condiciones de visibilidad y al riesgo de sufrir una agresión: “No, es que esto, si me salgo a la lateral está peor, un lugar superoscuro, manual de extorsión”.

La comediante y creadora de contenido, Eva María Beristain denunció un intento de extorsión y abuso de autoridad por parte de elementos de la policía preventiva en Periférico Sur de la Ciudad de México. IG: misstercermundo

La transmisión en vivo tras el hostigamiento

Ante el acoso en la vía rápida, la creadora de contenido inició la transmisión en directo para protegerse de los elementos: “Lo estoy grabando por mi seguridad amigos, porque la verdad si me da miedo, dicen que vengo tomada, pero vengo de La Granja VIP”.

Durante la grabación, uno de los oficiales se acercó a la ventanilla del vehículo, sostuvo que la unidad circulaba entre carriles y la cuestionó sobre el consumo de bebidas embriagantes, a lo que la comunicadora respondió: “Vengo de grabar un programa en vivo, usted lo puede buscar, se llama La Granja VIP, ahí salí, no te dejan beber alcohol”.

El uniformado intentó frenar el registro en video al indicarle que no podía utilizar el teléfono celular, a lo que la creadora de contenido contestó: “Estoy transmitiendo en vivo por mi seguridad”.

Tras percatarse de la difusión en tiempo real, el oficial modificó su conducta y le sugirió conducir con precaución en un solo carril, hecho que fue encarado por Beristain.

“Ahora resulta que si te pones buena onda y hace rato estaba hostigándome, eso está mal, lo que hacen está mal, se pasan, en serio”, comentó durante el video en vivo.

La comediante denunció que las maniobras de la patrulla en carriles centrales pusieron en peligro la integridad física de los automovilistas y advirtió que la zona de Artz Pedregal registra denuncias constantes por acoso policial a mujeres conductoras.

La creadora de contenido inició la transmisión en directo para protegerse de los elementos. IG: misstercermundo

Asuntos Internos investiga a los policías involucrados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana publicó un comunicado oficial a las 16:49 horas de este 21 de septiembre en la red social X para informar el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente.

La dependencia capitalina confirmó que la Dirección General de Asuntos Internos logró la identificación de los elementos que participaron en los hechos y notificó su citatorio para que rindan declaración ante la autoridad administrativa.

El organismo policial entabló comunicación con la afectada para brindarle asistencia institucional e integró el análisis del sistema de videovigilancia de la Ciudad de México con el fin de reconstruir la actuación de la patrulla.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece de forma explícita que únicamente los agentes de la Policía de Tránsito debidamente autorizados e identificados cuentan con la facultad legal para marcar el alto a conductores e imponer sanciones viales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana publicó un comunicado para informar el inicio del procedimiento disciplinario
La Secretaría de Seguridad Ciudadana publicó un comunicado para informar el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente. (X: @SSC_CDMX)

La intervención de la Policía Preventiva en labores de control vehicular sin flagrancia ni falta administrativa constituye una falta al régimen disciplinario por usurpación de funciones y abuso de autoridad.

La Dirección General de Asuntos Internos mantendrá la integración del expediente con los videos aportados por la víctima y los registros del C5 para determinar las sanciones definitivas a los agentes involucrados.

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