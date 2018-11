En estos días se ha promovido una fuerte campaña pública de desprestigio sobre Aerolíneas Argentinas que encubre los reales motivos del conflicto, a los que se suma la reciente provocación de la suspensión de más de 350 empleados de la compañía. Todavía se repiten los argumentos canallas que usaba Bernardo Neustadt para privatizar los ferrocarriles: "Nos cuestan un millón de dólares por día", silenciando las fabulosas externalidades económicas que generaban los trenes y que no constaban en sus balances contables. ¿Sin esos aportes qué hubiera sido del desarrollo del país y sus provincias? Las escuelas, los hospitales, los tribunales, las fuerzas de seguridad y demás servicios públicos no son un costo sino una necesaria inversión porque no tienen como finalidad generar renta sino dar un servicio seguro y de calidad al conjunto de la comunidad.