No hay dudas respecto de que su discurso ha sido una cachetada al relato que el progresismo y la izquierda han tendido en los últimos años, no solo en ese país sino en general en América hispana, con Cuba y Venezuela haciendo punta. Podrá irle bien o mal, el tiempo lo dirá. Lo cierto que su discurso sobre la inseguridad, el delito, la pérdida de valores, el narcotráfico, la corrupción, la decadencia educativa en manos de una ideología igualitarista que no acentúa en el mérito y que, bajo la influencia de Paulo Freire, deviene en un recurso revolucionario para liberar al oprimido en vez de liberarlo de la ignorancia, ha sido efectivo y se acerca mucho a lo que nos pasa a los argentinos.