Algunos señalan que el Gobierno cuenta con encuestas que registran un aumento del fastidio público por las actitudes gremiales de los aeronáuticos (y también del sindicalismo en otros rubros). La situación es delicada, casi todas las aerolíneas están operando a pérdida en la Argentina, pero no todas tienen más de 160 empleados por avión y una situación laboral tan relajada como las de la empresa estatal. El final está abierto y ciertamente no se lo ve muy cerca. En un clima de tanto sacrificio para el contribuyente, exhibir privilegios puede ser decisivo, pero no mostrar una política consistente, también.