No había salida: adelante estaban los pibes que venían corriendo hacia nosotros, a los costados, las zanjas que no nos permitían girar en u y atrás, una laguna de barro en la que nos íbamos a encajar. No había salida y ya teníamos al grupo al costado del auto. "Mandate por acá", me dijo. Pero no había ninguna calle. "Por acá", era un potrero a campo traviesa con casillas entre el barro. El auto flotaba. Apenas se agarra al piso y las piedras pegaban abajo de la cabina. Los pibes corrían detrás de nosotros, hasta que alcanzamos una calle y, siguiendo las indicaciones de la chica, que estaba tan aterrada como nosotros, llegamos a la colectora.