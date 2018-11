¿Qué aprendizaje podemos sacar 80 años después de la Noche de los Cristales Rotos? En primer lugar, que la humanidad intenta con muchos esfuerzos luchar contra las diversas formas de discriminación, segregación y xenofobia. Sin embargo, sigue existiendo en distintos estratos de la sociedad un profundo odio a los judíos. Ello explica el reforzamiento permanente de las vallas de seguridad que hay en frente a todas las instituciones judías del mundo, incluida la Argentina. No debemos olvidar la Semana Trágica en 1919, cuando se realizó un pogromo en el barrio de Once bajo el silencio del gobierno democrático radical de Irigoyen. El saldo de la masacre fueron 179 judíos asesinados "acusados" de ser comunistas y extranjeros. El antisemitismo podrá revestirse de distintos ropajes, manifestaciones y justificaciones pero en el fondo no cambió su esencia.