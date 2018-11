"Pero -escúcheme bien, Blanca- lo que más me conmovía aquella noche, ante los despojos de Evita, en medio del impresionante silencio de la residencia, era que veía alzarse su corazón ya sin latidos, como una patena, ante el rostro de Dios, brindándole el holocausto de un inmenso dolor. De un dolor que jamás se sabrá en este mundo. De un dolor más meritorio ante los ojos de Dios que su lucha en favor de los necesitados, con ser esta heroica, como no cabe negarlo. Usted sabe muy bien a qué dolor me refiero. Sabe quién lo provocaba y de qué manera. Dolor que, como ningún otro, desgarró su corazón. Más, mucho más que la enfermedad. Lo hemos conversado en nuestras conversaciones, con usted y con Chicha, sangrándonos todavía el corazón. Con qué ganó más Evita el corazón de Dios: ¿con ése su sufrimiento, que ignorará la historia, o con su obra social pública, en la que -como no podía ser de otro modo- se mezclaba mucho de vanidad, mucho de éxito mundano, mucho de política y ostentación? Soprendente: lo que de verdad hizo grande a Eva Perón jamás se sabrá en este mundo. Lo ignorarán las gentes. Escapará a la búsqueda de los historiadores. Morirá con la muerte de contadas personas. La de usted, la de Chicha, la mía, y no sé si de alguien más."