Si la política no se atreve a confrontar con los intereses, no sirve de nada en una sociedad esencialmente dañada por la concentración de la riqueza. Se denomina "populismo" a aquello que molesta a los liberales y "fascismo", lo que cuestiona a los progresistas; la paradoja es que ambos están tan convencidos de ser los propietarios del espacio del bien y conciben a la democracia limitada a la expresión de sus gobiernos. Dado que el resto no es democrático, suponen que solo ellos serían los dueños del sistema. El progresismo es un pensamiento tan dependiente del poder económico que acusa de fascismo a todo intento de reivindicar la cultura nacional que molesta a la globalización bancaria. Las patrias se defienden de la agresión de los grandes capitales, tanto vengan disfrazados de virtud universal en su modelo progresista de izquierda o de derechas. Proletario o consumidor, el ciudadano del mundo tiene tarjeta de crédito en lugar de pasaporte.