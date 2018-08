Jurídicamente es el aprovecharse de un cargo emitiendo actos o resoluciones a cambio de dinero. No obstante, esa caracterización jurídica parece no bastar, porque es más que eso todavía. Para restituirle su significado vamos de la mano del padre y filósofo Jorge Bergoglio JS, que en 1992 desde una perspectiva cristiana lo explicó en un pequeño libro titulado Corrupción y pecado. "La corrupción no es un pecado-es un estado. Un estado personal y social", dijo.