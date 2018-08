Como tan bien lo expresó el pastor luterano Martin Niemöller en su célebre poema Cuando los nazis vinieron por los comunistas: "Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. / Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. / Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. / Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. / Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar".