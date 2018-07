Uno de los momentos de mayor depresión en la carrera de José José -que los tuvo varios- fue cuando se enteró que Sinatra le proponía grabar un disco juntos pero que el sello RCA, para el que trabajaba el mexicano, no se lo permitiría. Si bien el disco nunca se pudo hacer y los cien mil dólares que Reprise le anticipaba para gastos no se enviaron, años después Sinatra fue a ver un show de José José en Tijuana y le dejó dicho al manager del mexicano que cuidase su voz, que hiciera ejercicios de vocalización para que no se le arruinara, dándole consejos sobre cómo cuidar la voz. Posteriormente el astro de New Jersey pudo conocer al "Príncipe" a quien invitó a una de sus casas en Los Ángeles, donde le dio otro tipo de consejos, esta vez vinculados con cómo manejar la fama, circunstancia con la que el chilango nunca pudo terminar de llevarse bien.