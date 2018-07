Uno no imagina dónde van a instalar el monumento a Jaime Durán Barba, ellos que nos hablaron de enfrentar la pobreza y solo se ocuparon de multiplicar la deuda. Diariamente alguno me pide que apoye al Gobierno —inocencia en estado puro. Este Gobierno no soporta que lo apoyen, son "lo nuevo", una versión improductiva del capitalismo, un país de intermediarios, gente que considera importante aumentar de mil dólares a tres mil las compras por internet. Son modernos, ignoran las necesidades de los humildes, dueños de bancos y mesas de dinero que parecen no saber manejar ni ese mecanismo por el cual se enriquecieron.