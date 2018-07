¿Y si no funciona? ¿Si las inversiones no llueven? ¿Si los formadores de precios remarcan? ¿Si el sector financiero se da vuelta? La respuesta de los devotos en la confianza del capital como norma básica es que no se generó la confianza suficiente y hay que ir más a fondo. Una lógica auto-correctiva que no admite el error y fundamenta la obcecación.