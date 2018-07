No es fácil aceptar para un "número uno" que no lo será para siempre: una vez que Ronaldo alcanzó en cantidad de Balones de Oro a Messi y lo superó ampliamente en materia de Champions League ganadas, otro competidor se convirtió en su pesadilla, un tal Neymar. Bastó que Florentino Pérez dijera que si el crack de Brasil quiere ganar balones dorados tiene que jugar en el Real Madrid, para que Ronaldo sintiera que alguien podría venir a disputar su trono, circunstancia que no debía atarvesar con ninguno de sus compañeros de vestuario. Algunos de ellos lo sufrieron por sus enojos y caprichos, como Marcelo, de quien se dice que Cristiano no le dirigió más la palabra por haber dicho que Messi era el mejor jugador del mundo. Recordemos que el nuevo DT del Real había dicho lo mismo y debió corregirse cuando lo presentaron formalmente en el Bernabeu. La prensa española cuenta otras historias, como el supuesto hartazgo de Sergio Ramos, quien habría instado a que el presidente de la institución buscara reemplazante para Ronaldo.