Concertada la entrevista viajé, días después, desde el interior. La señora Hochbaum me recibió escoltada con ocho empleados del espacio público; no dejó entrar a la reunión al periodista Ceferino Reato que me acompañaba "porque era un periodista conocido, de Intratables"; no quiso sacarse una foto conmigo; me dijo que no iba a contestar el escrito que le entregué en el que reiteré mi interrogante y dijo que ella no tenía respuesta a mi inquietud porque "desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deciden quien está o no está en la lista del Monumento y que vaya a hacer mi planteo a la justicia o a Rodríguez Larreta". Nada de "ida y vuelta", ni "concepto del Monumento".