David Faitelson reacciona al inicio del Mundial 2026: “Buen futbol”

David Faitelson aseguró que ha sido un buen inicio del Mundial 2026 (X@DavidFaitelson_)

El periodista David Faitelson compartió su análisis sobre los primeros días del Mundial 2026, resaltando el ambiente y el nivel futbolístico que se ha visto en los estadios. En palabras del comentarista de TUDN, el torneo ha arrancado con partidos atractivos y varias sorpresas, lo que ha elevado la expectativa entre aficionados y expertos.

Las tribunas han mostrado una participación masiva del público, lo que, según Faitelson, contribuye a la atmósfera especial que rodea a la Copa del Mundo. “Ha sido un inicio promisorio de la Copa del Mundo. Buen futbol, goles, sorpresas, estadios llenos y todavía faltan por presentarse Argentina, España y Francia”, apuntó el periodista, reforzando la idea de que lo mejor del torneo podría estar aún por venir.

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Vista del estadio durante el partido entre Alemania y Curazao por el Grupo E del Mundial, el domingo 14 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke)

Hasta el momento, el certamen ha destacado por la presencia de selecciones que han logrado sorprender con su desempeño, así como por la asistencia de miles de seguidores que han llenado los recintos tanto en México, Estados Unidos y Canadá. Para Faitelson, el hecho de que todavía no hayan debutado combinados como España y Francia mantiene en vilo a la afición, ya que se espera mucho de estos equipos por su historial y su calidad futbolística.

El arranque del torneo mundialista, de acuerdo con el periodista de TUDN, ha dejado sensaciones positivas y un ambiente de expectativa creciente. La llegada de los partidos de selecciones consideradas favoritas, como Argentina, España y Francia, es vista como uno de los momentos más esperados en los próximos días.

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Dónde ver México vs Sudáfrica HOY: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 - Crédito: X.

Selección Mexicana inicia con el pie derecho

La Selección Mexicana debutó en el Mundial 2026 con una victoria sólida frente a Sudáfrica, mostrando contundencia desde el arranque del torneo. El equipo dirigido por Jaime Lozano logró imponerse por 2 a 0 en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio, generando entusiasmo entre la afición local.

Álvaro Fidalgo (d) de México disputa un balón con Sphephelo Sithole de Sudáfrica este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Los goles que sellaron el triunfo del Tricolor llevaron la firma de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes aprovecharon sus oportunidades para adelantar al combinado nacional en el marcador. El ambiente en las tribunas acompañó el desempeño en la cancha, reforzando la confianza del grupo de cara a sus próximos desafíos.

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Con este resultado, México sumó sus primeros tres puntos en el certamen y dejó claro que aspira a avanzar en la competencia. El siguiente reto para los dirigidos por Lozano será el jueves 18 de junio, cuando se enfrenten a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El conjunto asiático también llega con moral alta, tras vencer a República Checa por 2 a 1 en su debut.

Partidos del Mundial hoy lunes 15 de junio

La jornada del lunes 15 de junio en el Mundial 2026 presenta una agenda con enfrentamientos entre selecciones de distintos continentes y sedes repartidas en varias ciudades de Estados Unidos. Los partidos prometen actividad continua desde la mañana hasta la noche, con opciones para seguir la competencia a través de la señal de Pase Mundial 2026 (VIX Premium).

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Entre los duelos programados destaca el debut de España, una de las candidatas al título, que se enfrentará a Cabo Verde en el Estadio Atlanta a las 10:00 horas. Este partido marca uno de los estrenos más esperados por la afición, que podrá seguirlo en exclusiva por la plataforma designada.

Más tarde, Bélgica y Egipto medirán fuerzas en el Estadio Seattle a las 13:00 horas. Ambos conjuntos buscarán sumar sus primeros puntos en un grupo que se anticipa competitivo.

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La agenda continuará con el cruce entre Arabia Saudita y Uruguay a las 16:00 horas en el Estadio Miami. El cuadro sudamericano parte con expectativas altas tras sus últimas actuaciones en torneos internacionales.

El último partido del día será protagonizado por Irán y Nueva Zelanda en el Estadio Los Ángeles a las 19:00 horas. Este encuentro cerrará una jornada repleta de actividad futbolística y variada presencia de selecciones de Asia y Oceanía.

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