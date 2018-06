A los 19 hombres los amarraron pegados a la cerca. Empezaron a gritar "abajo el comunismo" y varias cosas más. Ellos llevaron para que presenciaran la ejecución a los acusadores, testigos, a todo el público. Pusieron tres camiones para alumbrar el lugar escogido para la matanza. Cuenta que hubo muchos disparos, y el tiro de gracia nunca fue uno. Menciona a Carlos Brunet, uno de los fusilados, que quedó de pie aunque recibió muchos disparos. Comenta: "A veces no te dan bien y no caes. Fueron una tonga de tiros, si no te vas con uno, te vas con dos, con tres. Participaron varios oficiales, no es eso que tú vez en películas. Los comunistas no hacen eso, a ellos les conviene poner una pila de oficiales. Ellos les tiraron con armas automáticas a todos".