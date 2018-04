Solo de esta forma la ley se encuentra protegida de la decadencia subjetiva, se obtiene la posibilidad de ser libre y realizar un orden humano bajo un Estado justo, que radica fundamentalmente en la preocupación por un tercero. Porque un Estado que imposibilita o se desentiende de la interpersonalidad legislando la muerte arbitraria de un ser humano porque conflictúa a otro es uno totalitario. De la Biblia a Hobbes, el Estado procede de la limitación de la violencia, necesaria en cierta medida para la justicia. Una violencia legítima, la penal. Ha de imponerse un mandato para ser libres, pero uno exterior, no una ley u orden racional ni imperativo categórico, ya que no habría defensa contra la tiranía de la persuasión, siempre también precedida por un motivo anterior a la razón. El mandato es entonces la originaria institución impersonal como condición de libertad y como doctrina del poder para que el Estado no se asimile a la política. Y cuando las libertades, como fuerzas, se afirmen negándose recíprocamente, se limitarán unas a otras, pero no una sobre otra. Porque en el precepto, el principio de individuación es por la indelegable responsabilidad respecto del otro, un compromiso más antiguo que toda deliberación constitutiva de lo humano. El "¿Acaso soy guardián de mi hermano?" como respuesta del asesino Kain ante la pregunta de Dios que sabe del clamor de la sangre de Hebel es procedido hasta el hartazgo por el "quien derrame la sangre de un humano en un humano, su sangre será derramada", el "no asesinarás" y "no depondrás contra la vida de tu prójimo".