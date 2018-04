Según el propio juez Sergio Moro, SI NO FUERA POR LA LEY DEL ARREPENTIDO, no hubiera sido posible llegar ni al 10% de los 1861 años de sentencias sumadas para los 123 condenados por el juez, vinculados al Lava Jato, ni se hubieran conseguido recuperar más de U$S 1.000 millones de los U$S 12.000 millones reclamados por la justicia a los involucrados, personas físicas y jurídicas.