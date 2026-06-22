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Así es la impresionante cascada que está a solo 25 kilómetros de Barcelona y que sorprende por su entorno natural

Puedes llegar en media hora y pasar el día junto a tus amigos o familiares

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Un enclave único
Gorg de la Mola. (Wikiloc)

Con la llegada del calor, muchas personas optan por hacer planes en los que las piscinas y las playas son protagonistas. Sin embargo, no son las únicas opciones refrescantes y existen otras alternativas que te permiten conectar con la naturaleza.

Una de las opciones más interesantes son las cascadas, ya que se suelen encontrar en entornos naturales con vegetación abundante y agua muy fría, lo que las convierte en un lugar ideal para pasar el día y disfrutar de paisajes más tranquilos y menos masificados.

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Si vives en Cataluña y, en concreto, en Barcelona, hay un enclave muy interesante que puedes visitar. Se trata de Gorg de la Mola, una cascada que se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad condal y que es ideal para hacer un plan con familiares o amigos.

Es un espacio natural en el que el agua ha ido modelando el terreno hasta formar una pequeña poza con una cascada impresionante. Se encuentra en el entorno de la provincia de Barcelona, en un paisaje de interior caracterizado por vegetación mediterránea, zonas boscosas y caminos de tierra.

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una ruta muy llamativa
Imagen de la ruta de Gorg de la Mola. (Instagram: @buenplansi)

Suele haber rocas húmedas, tramos de sendero y áreas con sombra natural. Al igual que en otros espacios naturales similares, es importante respetar el entorno, evitar el baño si hay señalización que lo desaconseje y no dejar residuos, ya que se trata de un área sensible desde el punto de vista ecológico y su conservación depende del buen uso de los visitantes.

Cómo llegar en transporte público

Una de las formas más habituales de llegar desde Barcelona es utilizando los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC). Desde la estación de Plaza España, situada en el centro de la ciudad, puedes tomar las líneas R5, S4 o S8, que conectan con la zona del Baix Llobregat. El trayecto hasta Sant Andreu de la Barca dura aproximadamente 25 minutos, lo que lo convierte en una excursión accesible para una mañana o una tarde.

Una vez en Sant Andreu de la Barca, el acceso al entorno natural del Gorg de la Mola suele completarse a pie, siguiendo rutas o caminos locales que conducen hacia la zona. Es importante tener en cuenta que se trata de un área en Zona 2, por lo que si utilizas títulos como la T-Usual puede ser necesario comprobar la validez del billete o adquirir un suplemento o billete sencillo, según el trayecto realizado.

Cómo organizar un día a una cascada

Organizar un día a una cascada requiere cierta planificación para aprovechar al máximo la experiencia y disfrutar del entorno natural con comodidad. En primer lugar, es importante elegir el destino con antelación y consultar cómo llegar, ya sea en transporte público o en coche.

Es recomendable llevar calzado adecuado para senderismo, agua suficiente, comida y protector solar, ya que muchas cascadas se encuentran en zonas sin servicios cercanos. Una vez allí, es fundamental respetar el entorno, seguir las normas del espacio natural y no dejar residuos.

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