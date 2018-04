"Las tarifas no se tocan" es la letanía que se musita en los corrillos oficiales. El ajuste del cuadro tarifario es el corazón de la estrategia gubernamental. Ni se bajan, ni se retrotraen, ni hay tarifa plana. Al menos esto es lo que se pregona en los pasillos del oficialismo. Lo poco que se obtuvo, tras una semana de beligerancia, fue un "aplanamiento". Una palabra tan bonita como escondedora para decir que lo que no se pague del gas que calefacciona en el invierno se pagará en el verano junto con la factura de electricidad engrosada por los acondicionadores de aire. Esto se llama patear la pelota para adelante. El monto cuyo pago se difiere es, obviamente, solo el porcentaje del cuestionado incremento, más el correspondiente interés. No se trata de un Ahora 12 precisamente.