De nuevo hoy hay suficiente consenso -pareciera que solo en la sociedad- sobre que este sistema no es bueno. La práctica de que quien no viaja se queda con el efectivo no se reproduce en ningún otro sector del Estado o fuera de él. Además, carece de los principios más básicos sobre transparencia, rendición de cuentas, justicia, claridad, austeridad, y no está en línea con la racionalidad presupuestaria que pidió el presidente Macri.

Detrás de la práctica de los pasajes se esconde la ausencia de un debate público más amplio sobre los salarios de los legisladores, donde se refleja un sistema de emparches que las sucesivas presidencias de las cámaras no han querido modificar. Los tramos áereos conforman una significativa parte de los ingresos de algunos representantes y este no es el único item cuestionable. Así, los diferentes y variados componentes que integran los salarios de los legisladores hacen que el ciudadano de a pie casi no pueda comprender la composición de la dieta total.