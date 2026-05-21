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Estos son los tres municipios recomendados para pensionados cerca de Bogotá, según análisis sobre calidad de vida

Fueron destacados por sus condiciones de seguridad, tranquilidad, clima y cercanía con la capital

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(Rodolfo Angulo /Cuartoscuro.com)
Pensionados en Colombia |(Rodolfo Angulo /Cuartoscuro.com)

Un análisis de Portafolio destacó a Tabio, Sopó y Chía como algunos de los mejores municipios para pensionados cerca de Bogotá, debido a factores relacionados con seguridad, tranquilidad, clima y acceso a servicios.

El estudio, divulgado por el diario económico Portafolio a partir de condiciones de habitabilidad en Cundinamarca, evaluó aspectos como calidad de vida, conectividad, oferta médica y cercanía con la capital colombiana para personas de la tercera edad.

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Según el informe citado por Portafolio, estos municipios ofrecen alternativas atractivas para quienes buscan salir del ritmo acelerado de Bogotá y establecerse en entornos más calmados sin perder acceso a infraestructura y servicios.

El bajo ingreso per cápita y la alta desigualdad de ingresos sitúan a Colombia en el último lugar en bienestar material - crédito iStock
Pensionados en Colombia - crédito iStock

Tabio fue destacado por su ambiente tranquilo

El municipio de Tabio apareció dentro de las opciones mejor valoradas por su ritmo de vida pausado, el contacto con la naturaleza y su clima frío.

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Ubicado a unos 35 kilómetros de Bogotá, cuenta con acceso por la variante Cota y por la calle 80, lo que facilita la movilidad hacia la capital.

El análisis resaltó que el municipio representa una alternativa ideal para personas pensionadas que desean disminuir el estrés y alejarse de la congestión urbana.

Además, Tabio se ha consolidado como un destino reconocido por su oferta gastronómica y por los espacios asociados al descanso y la tranquilidad.

Sopó sobresale por su clima y cercanía

Otro de los municipios destacados por el estudio fue Sopó, ubicado a menos de 40 kilómetros de Bogotá.

La localidad tiene arquitectura colonial, parques naturales y una temperatura promedio cercana a los 14 grados centígrados, similar a la de la capital del país.

Pensionados en Colombia
Pensionados en Colombia

Portafolio destacó que su cercanía permite mantener conexión rápida con Bogotá para diligencias médicas, financieras o familiares, algo valorado por muchos pensionados.

Sopó también cuenta con espacios turísticos y recreativos reconocidos, entre ellos el Parque Sopó y la tradicional Cabaña Alpina.

Chía ofrece infraestructura y servicios

Dentro de las opciones incluidas en el análisis, Chía fue presentada como el municipio que brinda una transición menos drástica para quienes han desarrollado su vida profesional en Bogotá.

La localidad combina zonas residenciales con infraestructura urbana avanzada y amplia cobertura de servicios.

Centros comerciales, clínicas, universidades y restaurantes hacen parte de la oferta que hoy convierte a Chía en uno de los municipios más apetecidos de la Sabana de Bogotá.

Su cercanía con la capital, entre 15 y 20 kilómetros, y las conexiones por la Autopista Norte y la Avenida Pradilla también fueron factores valorados en el informe.

Municipios de clima cálido quedaron por fuera

Aunque lugares como Fusagasugá, Chinauta, Girardot y Ricaurte suelen ser opciones frecuentes entre pensionados, ninguno apareció en la lista mencionada por Portafolio.

El análisis priorizó criterios relacionados con tranquilidad, calidad ambiental, acceso a servicios y cercanía con Bogotá.

Pensionados en Colombia - crédito Freepik
Pensionados en Colombia - crédito Freepik

Los tres municipios seleccionados comparten además un clima frío y una ubicación estratégica dentro de Cundinamarca.

Cada vez más pensionados buscan salir de Bogotá

El estudio señaló que muchas personas pensionadas están optando por trasladarse a municipios cercanos a la capital en busca de mejores condiciones de vida.

La posibilidad de mantener acceso rápido a hospitales, entidades financieras y servicios especializados influye en gran medida en la decisión de cambiar de residencia.

Factores como seguridad, tranquilidad, conectividad y calidad ambiental se han convertido en elementos determinantes para quienes desean disfrutar su etapa de retiro fuera de Bogotá, pero sin quedar completamente alejados de la ciudad.

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