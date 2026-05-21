Estos son los tres municipios recomendados para pensionados cerca de Bogotá, según análisis sobre calidad de vida

Un análisis de Portafolio destacó a Tabio, Sopó y Chía como algunos de los mejores municipios para pensionados cerca de Bogotá, debido a factores relacionados con seguridad, tranquilidad, clima y acceso a servicios.
El estudio, divulgado por el diario económico Portafolio a partir de condiciones de habitabilidad en Cundinamarca, evaluó aspectos como calidad de vida, conectividad, oferta médica y cercanía con la capital colombiana para personas de la tercera edad.
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Según el informe citado por Portafolio, estos municipios ofrecen alternativas atractivas para quienes buscan salir del ritmo acelerado de Bogotá y establecerse en entornos más calmados sin perder acceso a infraestructura y servicios.
Tabio fue destacado por su ambiente tranquilo
El municipio de Tabio apareció dentro de las opciones mejor valoradas por su ritmo de vida pausado, el contacto con la naturaleza y su clima frío.
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Ubicado a unos 35 kilómetros de Bogotá, cuenta con acceso por la variante Cota y por la calle 80, lo que facilita la movilidad hacia la capital.
El análisis resaltó que el municipio representa una alternativa ideal para personas pensionadas que desean disminuir el estrés y alejarse de la congestión urbana.
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Además, Tabio se ha consolidado como un destino reconocido por su oferta gastronómica y por los espacios asociados al descanso y la tranquilidad.
Sopó sobresale por su clima y cercanía
Otro de los municipios destacados por el estudio fue Sopó, ubicado a menos de 40 kilómetros de Bogotá.
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La localidad tiene arquitectura colonial, parques naturales y una temperatura promedio cercana a los 14 grados centígrados, similar a la de la capital del país.
Portafolio destacó que su cercanía permite mantener conexión rápida con Bogotá para diligencias médicas, financieras o familiares, algo valorado por muchos pensionados.
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Sopó también cuenta con espacios turísticos y recreativos reconocidos, entre ellos el Parque Sopó y la tradicional Cabaña Alpina.
Chía ofrece infraestructura y servicios
Dentro de las opciones incluidas en el análisis, Chía fue presentada como el municipio que brinda una transición menos drástica para quienes han desarrollado su vida profesional en Bogotá.
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La localidad combina zonas residenciales con infraestructura urbana avanzada y amplia cobertura de servicios.
Centros comerciales, clínicas, universidades y restaurantes hacen parte de la oferta que hoy convierte a Chía en uno de los municipios más apetecidos de la Sabana de Bogotá.
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Su cercanía con la capital, entre 15 y 20 kilómetros, y las conexiones por la Autopista Norte y la Avenida Pradilla también fueron factores valorados en el informe.
Municipios de clima cálido quedaron por fuera
Aunque lugares como Fusagasugá, Chinauta, Girardot y Ricaurte suelen ser opciones frecuentes entre pensionados, ninguno apareció en la lista mencionada por Portafolio.
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El análisis priorizó criterios relacionados con tranquilidad, calidad ambiental, acceso a servicios y cercanía con Bogotá.
Los tres municipios seleccionados comparten además un clima frío y una ubicación estratégica dentro de Cundinamarca.
Cada vez más pensionados buscan salir de Bogotá
El estudio señaló que muchas personas pensionadas están optando por trasladarse a municipios cercanos a la capital en busca de mejores condiciones de vida.
La posibilidad de mantener acceso rápido a hospitales, entidades financieras y servicios especializados influye en gran medida en la decisión de cambiar de residencia.
Factores como seguridad, tranquilidad, conectividad y calidad ambiental se han convertido en elementos determinantes para quienes desean disfrutar su etapa de retiro fuera de Bogotá, pero sin quedar completamente alejados de la ciudad.
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