Finalmente, y a favor de la economía circular, vale destacar que para su desarrollo es necesaria la separación en origen. Pero no es suficiente. Es imprescindible pero no alcanza si no existe un eficaz sistema de recolección diferenciada. Es más, en muchas oportunidades ya viene frustrándose la creciente conciencia colectiva de separar porque a la hora de recolectar, en algún momento, se va todo junto.