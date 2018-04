"Os escribo porque juzgo que es necesaria una particular aclaración a vosotros que vivís en tierra argentina", decía la carta fechada significativamente el 25 de mayo de 1982. Y agregaba: "La cancelación del viaje sería una desilusión no solo para los católicos, sino también para muchísimos no católicos que lo consideran, como es en realidad, singularmente importante también por su significado ecuménico. Saben todos ellos bien, en efecto, que la visita del Papa tiene un carácter estrictamente pastoral y en ningún modo político".