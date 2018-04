Aclaro que no me interesa defender la inteligencia política de esas declaraciones. No hay dudas, desde el inicio, de que el ministro va de frente y dice lo que piensa. Aunque pueda o no coincidir, eso tiene un enorme valor, ya que permite discutir de frente los temas en lugar de quedarnos enredados en las telarañas de la demagogia y en la oscuridad de las apariencias.