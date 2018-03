Suele darse el caso que por encima mío haya alguien con poder de obligarme a realizar ciertas conductas, como el juez que me hace encerrar, el gánster que me secuestra, o el policía de tránsito que me desvía del camino. Por eso tengo que reconocer una tercera clase de libertad que es la "libertad política". Esta libertad consiste en no tener una autoridad encima mío que me impida ese u otro hacer.