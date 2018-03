La buena información para debatir de modo conducente es clave. Por ejemplo, uno de los problemas de género del que se dispone de mejores datos es el de la brecha salarial entre mujeres y hombres. Gracias a ello podemos saber que uno de los tantos factores que inciden en el sostenimiento del problema es el impacto que la maternidad o la paternidad genera o no en el desarrollo profesional de una persona. Los datos nos indican que, con la legislación actual, la maternidad se transforma en una desventaja al compararla con la paternidad. Incluso si la comparamos con mujeres que no son madres: la brecha salarial entre las madres y no madres es de 17% a favor de las últimas. Esto se debe, en gran medida, a que el ausentismo producto de las licencias y las obligaciones culturales de crianza aún recae más sobre las mujeres.