Es importante destacar que si bien Hamas quiere cambiar su imagen, esto no garantiza una modificación a largo plazo. El grupo podría decidir retrotraerse a sus fundamentos fundacionales una vez que el contexto en Medio Oriente vuelva a cambiar y ponerse a su favor. Como es una región cambiante, el escenario podría ser muy distinto en cuestión de pocos años. No obstante, una vez que el grupo renuncie a las armas, no hay vuelta atrás. En este sentido, el desarme va en contra de los intereses de Hamas. Una vez que la formación de Haniyeh se desarme, no podrá retener influencia y no podrá evitar que la ANP absorba gradualmente a sus rangos. Las brigadas de Ezzeldin Al-Qassam, el brazo armado de Hamas que cuenta con 25 mil hombres, es la palanca más importante que tiene el grupo para mantenerse relevante, ejercer presión y presumiblemente extraer concesiones de cara al futuro. Además, así como expresa Tariq Dana, un analista de un think tank palestino, si el grupo baja sus armas "ya no existirá como movimiento de liberación, de modo que perderá la popularidad o legitimidad que yace al centro de su poder". En otras palabras, las armas van muy de la mano con la narrativa que defiende Hamas.