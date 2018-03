Lo que lleva a la que debería ser la discusión de fondo: la laicidad. Argentina tiene una multiplicidad de religiones y creencias o no creencias, fruto de su libertad, su inmigración histórica y su tolerancia. El Artículo 2 y toda otra adhesión legal del Estado a cualquier religión son incompatibles con esa realidad, cualesquiera fuere la importancia de los valores económicos en cuestión. Correlativamente, como se trata de dineros públicos, los contribuyentes no pueden ser obligados a costear con sus impuestos religiones o causas en las que no creen. O simplemente a las que no desean contribuir.