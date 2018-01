No hablemos de otras religiones, centrémonos en el cristianismo. En el siglo XVI comenzaron los grandes cismas, Lutero en un sentido si se quiere más espiritual, como crítico profundo y despiadado sobre los excesos y los desvíos del Vaticano y, por otro lado, Enrique VIII y la creación de la Iglesia Anglicana, que podríamos resumir con una frase: "Ah, el Papa no me deja casar, bueno, entonces creo mi propia iglesia y me nombro jefe".