Me explico. Amén de las disposiciones de elección, tan importantes, que configuran las virtudes éticas propiamente dichas, Aristóteles sostenía que la frónesis (prudencia), virtud dianoética, intelectual, es la virtud por excelencia, la cumbre de la virtud. Algo redefinida, esa prudencia, a la cual no antecede dogma alguno, consiste en tomar la mejor decisión posible en cada situación particular, conforme a los medios disponibles. Sin dogmas pero naturalmente no sin deliberación. En un mundo permanentemente cambiante en el que la incertidumbre es la regla y en el que es imposible conocer todos los factores en juego y donde además cada circunstancia es siempre particular, tal cual es el mundo de la praxis, las decisiones jamás pueden ser el corolario de una sabiduría teórica rigurosa, al modo de la matemática. Por eso mismo, Aristóteles calificará a la ética como ciencia práctica cuyo órgano será la frónesis y no la sofía.