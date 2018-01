Por mi parte, considero que las opiniones de fondo más bien escasean, lo cual explica los motivos por los que tendemos a no salir del pantano, y no circunscribo la atención a determinado país, sino que me refiero en general a lo que viene ocurriendo en nuestro atribulado mundo. La tendencia generalizada es la de revolverse en la coyuntura y no respirar aire fresco para permitir un cambio de rumbo. Discutimos en el plano del zócalo cuando debiéramos hacerlo con una vara en otra dimensión y por cierto más alta para no enredarnos en el día a día y, en su lugar, tomar distancia al efecto de mirar más lejos y más profundo. Por supuesto que hay autores que profundizan, pero aparentemente son los menos, incluso confirmamos lo dicho si recorremos las estanterías de las librerías donde, independientemente de las novelas, hay poco material que se salga de lo que se reitera en todos lados.