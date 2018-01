El candidato con mejores resultados al día de hoy en intención de voto para sustituir a Juan Manuel Santos es, sin embargo, Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y gobernador de la región de Antioquia. Fajardo concurriría como cabeza de lista de Coalición Colombia. Se ha mostrado favorable a consolidar la paz con las FARC como un objetivo de Estado en el futuro de Colombia. También concurrirán como candidatos el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, la conocida ex senadora Piedad Córdoba y el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro.