Estos resultados no deben sorprender. No es inusual que una ley que busca ayudar a un sector en los hechos termina haciendo más daño que bien. El problema no es sólo que un mercado laboral regulado e inflexible resulte en mayores tasas de desempleo, sino que también produce mayores tasas de desempleo de largo plazo. Esto quiere decir que, una vez desempleado, disminuyen las probabilidades de volver a obtener un empleo antes de que las habilidades se vuelvan obsoletas. Este problema se acentúa al afectar en mayor medida a la población joven, es decir, justamente a quienes más necesitan un trabajo y experiencia.