Y hoy, más de tres años después, justo cuando está por realizarse una crucial reunión del Consejo de Seguridad de la ONU (lunes 13 de noviembre) la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ese mamotreto inservible para cualquier cosa que no sea complicidad con los castrochavistas, pactos inconfesables, burla al ciudadano, siembra de desesperanza, promesas incumplidas, desaparición de la protesta en las calles, etc. etc, vuelve con otro diálogo, también por supuesto en República Dominicana, que se ha convertido en el burdel donde acuden para seguir sodomizando a Venezuela.