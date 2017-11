Los países desarrollados han abandonado el voto electrónico porque pone en peligro tres principios fundamentales de la democracia electoral: el secreto del voto, la posibilidad de que pueda conocerse la identidad del elector y a quién votó (recordar lo que dijo el presidente Nicolás Maduro cuando alertó que tenía identificados a quienes habían votado en su contra); la integridad del voto, la posibilidad de que se distorsione la voluntad popular y los resultados puedan ser adulterados; y la transparencia (el voto electrónico no es auditable para ciudadanos, partidos o fiscales). Todo instrumento de votación a través del cual el elector expresa su voluntad debe ser accesible, fácil de utilizar, comprensible a todos, inalterable, sencillo de escrutar y auditable para el común de los ciudadanos, y no sólo para los expertos. La rapidez en la difusión de los datos puede ser una aspiración deseable, pero secundaria y supeditada a que no se pongan en duda la certeza y la confiabilidad de los resultados y la legitimidad del proceso electoral. En términos de Daniel Zovatto: "El valor fundamental no es la celeridad ni la modernidad o la comodidad, como dice el Gobierno, porque ello no está en el artículo 37 de la Constitución Nacional, sino que el valor más importante a tutelar es el secreto de voto y eso lo garantiza la boleta única de papel".